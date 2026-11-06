İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Kazma Dağı'nda iyot tableti iddiasını doğrulamadı - Son Dakika
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Kazma Dağı'nda iyot tableti iddiasını doğrulamadı

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kirmanpur, Kazma Dağı'nda iyot tableti iddiasını doğrulamadı. Kirmanpur, hiçbir Bakanlık yetkilisinin Times'a açıklama yapmadığını ve atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken iyot dağıtılıp dağıtılmadığına dair bilgi vermedi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, "Kazma Dağı çevresinde yaşayanlara iyot tabletleri dağıtılıyor" şeklindeki iddiayı doğrulayacak herhangi bir açıklamanın bulunmadığını ifade etti.

Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsfahan'daki Kazma Dağı yakınlarında yaşayanlara olası nükleer saldırı için iyot tableti dağıtıldığı yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Kirmanpur, "Sağlık Bakanlığından hiçbir yetkili Times'a açıklama yapmadı ve Bakanlığa atfedilen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık sistemi, çocuklara dahi acıması olmayan düşmanın çeşitli senaryolarına ve tehditlerine karşı hazırdır. Savaş hali ilan etmek Sağlık Bakanlığının yetkisinde değildir ve bu şartlarda teyit edilmemiş haberlerin yayılması sorumsuzluktur." ifadelerini kullanırken, iyot tableti dağıtılıp dağıtılmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

The Times, İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Kazma Dağı çevresindeki halka olası bir nükleer saldırıya karşı iyot tableti dağıtıldığı yönündeki iddiaları kabul ettiğini ve yetkililerin "Evet, iyot dağıtıyoruz. (ABD Başkanı) Trump'a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir." açıklamasında bulunduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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