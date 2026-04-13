İran Savaşı Fıstık Fiyatlarını 8 Yılın Zirvesine Çıkardı
İran Savaşı Fıstık Fiyatlarını 8 Yılın Zirvesine Çıkardı

13.04.2026 15:01
İran savaşı, küresel tedarik zincirlerini alt üst ederek fıstık fiyatlarını son sekiz yılın en yüksek seviyesine çıkardı. İran, dünyanın ikinci büyük fıstık üreticisi olup, çatışmalar tüketici talebinin arttığı bir dönemde arzı daha da kötüleştiriyor. Savaş öncesinde de yaptırımlar ve jeopolitik sürtüşmeler nedeniyle ticaret karmaşıktı, düşük hasat ve iletişim kesintileri arzı kısıtladı.

2023 sonunda TikTok ve Instagram'da viral olan 'Dubai çikolata' akımı, fıstık tüketimini küresel olarak artırdı. Büyük gıda markaları fıstık eklerken, fiyatlar 2023 sonundan itibaren yaklaşık yüzde 30 arttı. İran küresel üretimin beşte birini karşılarken, savaş arzı kısıtlayarak fiyatları Mart ayında pound başına 4,57 dolara çıkardı.

Savaş, nakliye şirketlerinin Orta Doğu'ya yeni siparişleri iptal etmesine neden oldu ve Hindistan'a yapılan sevkiyatlar dahil tedarik zincirlerini aksattı. Lojistik yolları aksarken, meyve bahçelerine zarar verilip verilmediği henüz belirsiz. Çatışma devam ederse, küresel pazarlara ürün ulaşımı endişe yaratıyor ve stoklar için rekabet artabilir.

Bu durum, gıda üreticilerinin fiyatları artırmasına veya tarifleri değiştirmesine yol açabilir. Fıstığı tamamen değiştirmek zor olabilir, bu yaz dondurmalarda fıstık aroması azalabilir veya hafifleyebilir.

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
