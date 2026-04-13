İran Savaşı Fıstık Fiyatlarını 8 Yılın Zirvesine Çıkardı

İran savaşı, küresel tedarik zincirlerini alt üst ederek fıstık fiyatlarını son sekiz yılın en yüksek seviyesine çıkardı. İran, dünyanın ikinci büyük fıstık üreticisi olup, çatışmalar tüketici talebinin arttığı bir dönemde arzı daha da kötüleştiriyor. Savaş öncesinde de yaptırımlar ve jeopolitik sürtüşmeler nedeniyle ticaret karmaşıktı, düşük hasat ve iletişim kesintileri arzı kısıtladı.

2023 sonunda TikTok ve Instagram'da viral olan 'Dubai çikolata' akımı, fıstık tüketimini küresel olarak artırdı. Büyük gıda markaları fıstık eklerken, fiyatlar 2023 sonundan itibaren yaklaşık yüzde 30 arttı. İran küresel üretimin beşte birini karşılarken, savaş arzı kısıtlayarak fiyatları Mart ayında pound başına 4,57 dolara çıkardı.

Savaş, nakliye şirketlerinin Orta Doğu'ya yeni siparişleri iptal etmesine neden oldu ve Hindistan'a yapılan sevkiyatlar dahil tedarik zincirlerini aksattı. Lojistik yolları aksarken, meyve bahçelerine zarar verilip verilmediği henüz belirsiz. Çatışma devam ederse, küresel pazarlara ürün ulaşımı endişe yaratıyor ve stoklar için rekabet artabilir.

Bu durum, gıda üreticilerinin fiyatları artırmasına veya tarifleri değiştirmesine yol açabilir. Fıstığı tamamen değiştirmek zor olabilir, bu yaz dondurmalarda fıstık aroması azalabilir veya hafifleyebilir.