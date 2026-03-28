İran Savaşı'nın Stratejik Yansımaları Tartışıldı

28.03.2026 12:49
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde İran Savaşı'nın etkileri ele alındı.

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında "Bölgesel Gerilimlerden Küresel Kırılmalara: İran Savaşı'nın Stratejik Yansımaları" paneli gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi devam ediyor.

SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Crisis Group İran Projesi Direktörü ve Kıdemli Danışman Dr. Ali Vaez, Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Zbigniew Brzezinski Küresel Güvenlik ve Jeostrateji Kürsüsü'nden uzman Jon Alterman ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Yeşiltaş konuşmacı olarak katıldı.

Vaez, zirveye davet edildiği için İletişim Başkanlığı'na teşekkür ederek, STRATCOM'da ilk kez bulunduğunu belirtti.

ABD'nin İran'la yaptığı 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkma kararına değinen Vaez, "(ABD Başkanı Donald) Trump anlaşmayı çöpe attı." dedi.

Vaez, İran açısından konunun basit olmadığını belirterek, İran'daki tüm santrifüjlerin en başından beri denetlendiğini belirtti.

Müzakere yaparken kazan-kazan meselesinin önemine işaret eden Vaez, "İran sadece pazarlık yapmak istiyor." diye konuştu.

Alterman da STRATCOM'da olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Sorgulanması gerekenin ABD ve İran arasında güven ilişkisi olup olmadığını değerlendirmek olduğunu belirten Alterman, "Bir prensip var ama güven fikri bunun bir parçası olmadı." ifadesini kullandı.

Yeşiltaş ise ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, "Bu stratejik bir kabus." dedi.

Savaşın sadece ABD-İsrail ve İran arasında kalmayacağının baştan belli olduğunu bildiren Yeşiltaş, Türkiye'nin önceliklerinin savaştan kaçınmak ve Körfez ülkelerinin savaşın parçası olmasını önlemek olduğunu söyledi.

Yeşiltaş, son yaşananlarla Körfez ülkelerinin stratejik altyapılarında bazı sorunlar olduğunu söyleyerek, "Bunun Körfez savaşına dönüşmesi, olayın farklı bir yere gitmesine neden olabilir." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Ankara, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü

13:01
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
