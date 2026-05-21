İran Savunma Kapasitesini Güçlendiriyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi'yi kabulünde, "ülkenin askeri operasyonel durumu ile savunma kapasitesini" görüştüğü bildirildi.

Hükümetin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, Pezeşkiyan, İran Ordu Komutanı Hatemi'yi kabul etti.

ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında "ordunun yüksek operasyonel hazırlık, istihbarat üstünlüğü, komuta birliği ve etkili muharebe kabiliyeti ile ülkenin savunma gücünü gösterdiğini" ifade eden Pezeşkiyan, silahlı kuvvetlerin savunma kapasitesinin sürekli olarak güçlendirilmesi ve muharebe hazırlığının arttırılması gerektiğini kaydetti.

Pezeşkiyan, "Hükümet, tüm kapasitesiyle silahlı kuvvetlerin yanındadır. Savunma yeteneklerinin geliştirilmesi, lojistik destek, teçhizat modernizasyonu, operasyonel altyapının güçlendirilmesi ve ülkenin caydırıcılık gücünün artırılmasına yönelik stratejik planları destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Hatemi de İran ordusunun "düşmanların saldırıları ve düşmanca hareketleriyle mücadeledeki son operasyonel durumu ve savunma önlemleri hakkında" bir rapor sunarak, muhtemel saldırılara karşı, ordu birliklerinin tam olarak hazır olduğunu aktardı.

Pezeşkiyan'ın Hatemi'yi kabulü, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin, ABD ile İran arasındaki görüşmeler çerçevesinde Tahran'da olduğu ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de beklenen ziyareti öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.