İran Taarruz Operasyonlarını Artırıyor

08.03.2026 15:08
İran, ABD ve İsrail'e karşı taarruz operasyonlarını iki kat artıracağını duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, bu geceden itibaren taarruz operasyonlarının artırılacağını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan askeri yetkili, "ABD ve İsrail'in İran ulusunun çıkarlarına yönelik, vahşetin artışı şeklinde nitelenen saldırılarının Silahlı Kuvvetlerin taarruz operasyonlarında önemli bir artış yapılacağını" söyledi.

Ağır savaş başlığı taşıyan ve stratejik füzelerin kullanımını iki katına çıkaracaklarını aktaran İranlı askeri yetkili, insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonların da artırılacağını belirtti.

İranlı yetkili, "Bu tedbir, ülkemizin çıkarlarına ve vatandaşlarına karşı her türlü askeri maceracılığa karşı caydırıcılık ve ezici bir yanıt sağlamak için alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

