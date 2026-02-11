İran, Toplu İdam İddiasını Yalanladı - Son Dakika
İran, Toplu İdam İddiasını Yalanladı

11.02.2026 23:41
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, toplu idam iddialarını yalanlayarak gerçekle ilgili bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesindeki gösterilerle ilgili toplu idamlar yapıldığına dair Yahudi milyarder Miriam Adelson'ın sahibi olduğu İsrailli bir basın kuruluşunda yer alan haberi yalanladı.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Miriam Adelson'ın sözcüsü (Israel Hayom) İran hakkında dramatik bir iddia ortaya attığında bunun kime hizmet ettiğini sormakta fayda var. ABD Başkanı (Donald Trump) bile onun asıl sadakatinin nerede olduğunu kabul etti." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, şunları kaydetti:

"Adelson'ın yayın organı, Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyaretinden sadece bir saat önce, son yazısında İran'ın Trump'ı 'aldattığını' iddia etti. Gerçekler şunlardır: Hiçbir idam gerçekleşmedi, hiçbir mahkeme süreci sonuçlanmadı ve 2 binden fazla mahkum affedildi."

Amerikalı yetkililere hitap eden Erakçi, "Ortaya atılan anlatıya inanmadan önce bundan kimin fayda sağladığını ve kimin aslında aldatma işini yapıyor olabileceğini düşünün." çağrısında bulundu.

ABD'deki en zengin Yahudi asıllı iş insanları arasında sayılan ve ülkede İsrail'i destekleyen siyasilere yaptığı büyük bağışlarla tanınan Miriam Adelson, insanlığa karşı işlediği suçlardan hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da en büyük destekçilerinden sayılıyor.

Trump'a çok büyük miktarlarda bağış yapan ve seçim kampanyasında en önemli finansörlerden olan Adelson, 2024'teki Başkanlık seçimlerinde Trump'a yaklaşık 106 milyon dolar bağış yapmıştı.

Adelson'ın sahibi olduğu "Israel Hayom" adlı basın kuruluşu, Netanyahu'nun Washington ziyareti öncesinde yayımladığı ve ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "İran'ın idamları durdurma sözü verdiğini ancak gizlice protestocuları toplu şekilde idam etmeye devam ettiğini" öne sürmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

