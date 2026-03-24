İran: Trump Savaşta Yenilirken Ülke Liderlerine Sığındı - Son Dakika
İran: Trump Savaşta Yenilirken Ülke Liderlerine Sığındı

24.03.2026 17:16
İran general Abdullahi, Trump'ın savaşta başarısız olduğunu ve liderlere sığındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD'nin İran'da bataklığa saplandığını savunarak, "Trump, sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra, savaştan çıkmak için bazı ülkelerin liderlerine sığındı." dedi.

İran basınına göre, Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın savaştan sıyrılmak için çaba gösterdiğini savunan ve bu durumun İran halkı için iftihar olduğunu belirten Abdullahi, "Trump, sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra savaştan çıkmak için bazı ülkelerin liderlerine sığınmıştır." ifadesini kullandı.

Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik şiddetli bir savaş başlattığını ve savaşın ilk günlerinde İran lideri ile üst düzey komutanlara suikastler düzenleyerek İran'ı 48 saati içerisinde devirmeyi planladıklarını öne sürerek, ülkesinin halkı ve silahlı kuvvetleriyle birlikte ABD'yi yenilgiye zorladığını söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Trump Savaşta Yenilirken Ülke Liderlerine Sığındı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran: Trump Savaşta Yenilirken Ülke Liderlerine Sığındı - Son Dakika
