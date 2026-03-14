İran: Ukrayna Meşru Hedef!

14.03.2026 15:21
İran, Ukrayna'nın İsrail'e İHA desteği vererek savaşa katıldığını ve hedef haline geldiğini belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) desteği veren Ukrayna'nın İran'a karşı "fiilen savaşa dahil olarak meşru hedef olduğunu" söyledi.

Azizi, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a karşı bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

