İran ve ABD Müzakerelerinde İlerleme

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Cenevre'de yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını, bazı konularda anlaşmaya yaklaşıldığını ancak görüş ayrılıklarının sürdüğünü açıkladı.

Erakçi, ABD ile Cenevre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ardından İran devlet televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Bu turda oldukça ciddi başlıkların ele alındığını belirten Erakçi, görüşmelerin sabah yaklaşık dört saat, akşam ise iki saat sürdüğünü ifade etti. Erakçi, "Bugün, en ciddi ve en uzun müzakerelerimizden birinin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Genel olarak bu uzun ve yoğun saatler boyunca iyi ilerleme kaydedildi" dedi.

Hem nükleer alanda hem de yaptırımlar konusunda bir anlaşmanın unsurlarının ciddi biçimde incelenmeye başlandığını aktaran Erakçi, bazı konularda anlaşmaya çok yaklaşıldığını kaydetti. Bununla birlikte hala görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirten Erakçi, tarafların müzakere yoluyla çözüme ulaşma konusunda geçmişe kıyasla daha ciddi bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

Erakçi, teknik düzeyde görüşmelerin pazartesi gününden itibaren Viyana'da yapılmasının kararlaştırıldığını, bir sonraki müzakere turunun ise muhtemelen bir haftadan kısa süre içinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.