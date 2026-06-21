İran ve ABD'nin Görüşmelerinde Nükleer Konu Yok

İsviçre'de ABD'yle İran heyeti arasında mutabakat metninin görüşüleceği toplantılarda İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin konuların görüşülmeyeceği belirtildi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı kaynak konuya ilişkin bilgi verdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin İsviçre'ye gittiği yönünde iddialar olduğunu aktaran kaynak, Grossi'nin görüşmelerin yapıldığı yerde bulunmadığını ve İran'ın gündeminde hiçbir nükleer başlık olmadığını vurguladı.

Söz konusu kaynak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca İran heyetinde de nükleer komiteden hiçbir üye bu ziyarette yer almıyor. Bu konu görüşmelerin gündeminde değil. Nükleer konuyla ilgili müzakereler ise ancak 1, 4, 10 ve 11. maddelerin uygulanmaya başlanmasının ardından İran'ın gündemine alınacaktır."

İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.