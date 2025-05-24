İran ve ABD Nükleer Görüşmeleri İlerliyor

TAHRAN, 24 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında nükleer programa ilişkin yürütülen dolaylı görüşmelerin 5. turunun "en profesyonel turlardan biri" olduğunu söyledi.

Erakçi cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen 5. turun ardından İran devletine ait IRIB televizyonuna verdiği demeçte, "ABD tarafının an itibarıyla bizim duruşumuzu daha iyi ve daha net şekilde anladığını düşünüyorum" dedi.

5. turda farklı görüşlerin ele alındığını ve iki tarafın da bunların üzerinde durup sonraki tur için hazırlık yapmasına karar verildiğini kaydeden Erakçi, her iki tarafın da yeni çözümleri kabul etmesi halinde bir sonraki turda "bir dereceye kadar ayrıntıya girilmesinin" beklenebileceğini belirtti.

Dolaylı görüşmelerin karmaşık niteliğinden dolayı iki ya da üç turda tamamlanamayacağını kaydeden Erakçi, "An itibarıyla makul bir yolda ilerliyor olmamız da bir ilerleme sayılabilir" dedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 5. turun "sakin ve profesyonel bir atmosferde" gerçekleştiğini ve bir sonraki turun yer ve zamanının daha sonra belirlenip duyurulacağını söyledi.

Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği heyetler arasında yürütülen 5. tur görüşmeler üç saatten fazla sürdü. Nisan ayından bu yana Tahran'ın nükleer programı ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin olarak tarafların daha önce gerçekleştirdiği dört tur dolaylı görüşmenin üçü Umman'ın başkenti Maskat'ta, biriyse Roma'da düzenlendi.