İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Afganistanlı mevkidaşı Emirhan Muttaki, bölgedeki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Erakçi ile Muttaki, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede iki Bakan'ın, bölgedeki son gelişmeler ve iki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
İran ve Afganistan'dan İkili İlişkiler Görüşmesi
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?