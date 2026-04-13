Iran ve Fransa\'dan İkili Görüşme

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve Fransa bakanları, sonuçsuz kalan İran-ABD görüşmelerini ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Pakistan'da yapılan ancak sonuç alınamayan İran-ABD görüşmelerini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ile Barrot bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki bakanın, bölgedeki son gelişmeler ve İslamabad'da yapılan ancak sonuçsuz kalan İran-ABD temasları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Erakçi Fransız mevkidaşına, ülkesinin müzakerelere iyi niyetle girdiğini ve görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen ABD'nin değişen talepleri nedeniyle anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Barrot ise savaşın son bulması için diplomatik girişimlerin önemine değindi.

Öte yandan Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile de telefonda görüşerek, Pakistan'daki müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Fransa, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 19:09:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.