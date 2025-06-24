İran ve İsrail Arasındaki Ateşkes: Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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İran ve İsrail Arasındaki Ateşkes: Çatışmalar Devam Ediyor

24.06.2025 14:17
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İran ve İsrail arasında ateşkes ilan edildi, ancak iki taraf da zafer iddialarında bulunuyor.

(ANKARA) - İran ve İsrail arasında yürürlüğe giren ateşkese rağmen bölgeden çatışma haberleri ve çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran'ın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, devlet medyasında yayımlanan açıklamasında ateşkesi İran'ın zaferi olarak nitelendirdi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise ateşkesin ardından İsrail'in "ezici bir zafer" elde ettiğini savundu.

İsrail ile İran arasında ateşkesin duyurulmasının ardından açıklama yapan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in "ezici bir zafer" elde ettiğini savundu. İsrail'in güvenlik kabinesinde yer alan Smotrich, ateşkesin "İsrail'e yönelik acil bir varoluşsal tehdidin ortadan kaldırılmasıyla" sonuçlandığını söyledi.

İran'ın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi ise İran'ın Katar'daki ABD üssü de dahil olmak üzere hedeflere yönelik saldırılarla "düşmana pişmanlık yaşattığını ve saldırılarını tek taraflı durdurmak zorunda bıraktığını" ifade etti. Açıklamada, ateşkesin İsrail tarafından değil, İran tarafından dayatıldığı belirtilirken İsrail'in ateşkes sonrası saldırı iddialarına değinilmedi. Ancak öncesinde İran merkezli Tasnim haber ajansı İsrail'e füze fırlatıldığı yönündeki haberleri İran Genelkurmayı'nın yalanladığını bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, sosyal medyada yaptığı açıklamada; ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi nükleer programla ilgili diplomatik çözüm görüşmelerine davet etti.

İsrail Lübnan ve Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

Ateşkesin Gazze'de de bir ateşkesle tamamlanıp tamamlanmayacağına ilişkin tartışmalar gündemdeyken, İsrail, Gazze'deki askeri saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusu, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yer alan dört mahalledeki sivillere güneye tahliye çağrısında bulundu. Açıklamada, söz konusu bölgelerde İsrail askerlerinin yoğun güç kullanarak saldırılarını yürüttüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Kafr Dajjal köyünde bir aracı hedef aldı. Yerel kaynaklara göre araca iki füze isabet etti. Saldırının ayrıntılarına ve can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Maliye, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

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