İran ve Pakistan Arasındaki Görüşmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve Pakistan Arasındaki Görüşmeler

20.05.2026 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Bakanı Nakvi ile ikili ilişkiler ve ABD müzakerelerini görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Pakistan arabuluculuğunda devam eden İran-ABD görüşmelerinin son durumu hakkında istişarede bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi'yi kabul etti.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin yanı sıra İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerin son durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Pezeşkiyan ile Nakvi, iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin sürüdürülmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi sürecinin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan ile Nakvi, Pakistan arabuluculuğunda devam eden İran-ABD görüşmelerinin son durumu hakkında istişarede bulundu.

Nakvi, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile de görüşmüştü.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 16 Mayıs Cumartesi de Tahran'a gelen Nakvi'nin pazar günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve ateşkesle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Pakistan Arasındaki Görüşmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

22:38
İstanbul’da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
22:14
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi
Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 22:55:37. #7.12#
SON DAKİKA: İran ve Pakistan Arasındaki Görüşmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.