İran ve Pakistan'dan Barış Çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve mevcut süreci değerlendirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA), Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Erakçi ile Dar telefonda görüştü.

Bölgedeki son gelişmeler ve mevcut durumun ele alındığı görüşmede, taraflar konuya ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD ve İran'a haziranda varılan mutabakat doğrultusunda gerilimin azaltılması ve itidal yolunun izlenmesi çağrısında bulundu.

Anlaşmazlıkların çözümü ile bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun diyalog ve diplomasi olduğunu vurgulayan Dar, Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrarın teşvik edilmesi ve korunmasına yönelik yapıcı rolünü sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.