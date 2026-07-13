İran ve Rusya Arasında Enerji İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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İran ve Rusya Arasında Enerji İşbirliği Görüşmesi

13.07.2026 21:03
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Rusya Enerji Bakanı Tsivilev, işbirliklerini güçlendirmek için görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ve Tsivilev başkent Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran ile Rusya'nın stratejik ortaklık ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Rusya ile imzalanan anlaşmaların uygulanmasının önündeki engelleri kaldırmaya hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, bağımsız ülkelerin birbirleri ile sağlayacağı işbirliğinin, tek taraflı uygulanan yaptırımları etkisiz kılacağını dile getirdi.

Pezeşkiyan, enerji, petrol, doğalgaz, petrokimya, sanayi, temel tüketim malları ticareti, transit geçiş koridorlarının geliştirilmesi ve diğer ekonomik alanlardaki geniş işbirliği potansiyeline işaret ederek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere iki ülkenin en üst düzeyde, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mevcut irade dikkate alındığında, ortak projelerin uygulanmasındaki yavaşlık pek uygun değil." ifadesini kullandı.

Rusya Enerji Bakanı Tsivilev de ülkesi ile İran arasındaki işbirliğinden somut sonuçlar elde etme amacı taşıdıklarını, bu çerçevede uygulama aşamasına konulacak projeler için çalışma gruplarının oluşturulduğunu belirtti.

Rusya'nın tıpkı İran gibi "zorbalık" karşısında boyun eğmeyeceğini ifade eden Tsivilev, ülkesinin İran'ın dış baskılar karşısındaki kararlı duruşunu takdir ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Rusya Arasında Enerji İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

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