İran ve Rusya'dan Hazar'da Ortak Tatbikat

TAHRAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- İran ve Rusya deniz kuvvetleri, pazartesi gününden itibaren Hazar Denizi'nde üç gün sürecek ortak deniz tatbikatı başlatacak.

İran ordusunun haber sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, "CASAREX2025" adı verilen tatbikat, İran Donanması'nın Kuzey Filosu tarafından düzenlenecek.

Açıklamada, İran ve Rusya donanma gemilerinin katılacağı tatbikatın, Hazar Denizi'nde deniz güvenliği ve emniyetini artırmayı ve bölgedeki kıyı donanmaları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Düzenli donanmadan bağımsız olarak faaliyet gösteren İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ve İran polisi de tatbikatta yer alacak.

Hazar Denizi'ne kıyısı olan bazı ülkeler ise tatbikata gözlemci olarak katılacak.