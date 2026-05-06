İran ve Suudi Arabistan'dan Diplomasi Vurgusu

06.05.2026 11:39
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suudi mevkidaşıyla bölgedeki gerginliği önleme yollarını görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, ziyaretini sürdürdüğü Çin'in başkenti Pekin'de Bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki bakanın, son bölgesel gelişmeleri gözden geçirdiği ve gerginliğin tırmanmasını önlemek için bölge ülkeleri arasında diplomasi ve işbirliği yolunun devam ettirilmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
