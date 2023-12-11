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İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları İlişkileri Görüştü - Son Dakika
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İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları İlişkileri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. İki bakan, enerji, gaz, ulaştırma ve transit taşımacılık gibi alanlardaki işbirliğinin önemini vurguladı.

İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları İlişkileri Görüştü
11.12.2023 - 20:47,
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Meredov telefonda görüştü.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Meredov'un ikili işbirliği ile bazı bölgesel ve uluslararası konularda istişarede bulunduğu belirtildi.

İran ile Türkmenistan arasındaki sınırı "barış ve dostluğun sınırı" olarak nitelendiren Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini dile getirdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov da iki ülkenin özellikle enerji, gaz, ulaştırma ve transit taşımacılık alanlarındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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