İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler ile bölgesel konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, başta Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleler ile ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Erakçi ile Busaidi, bölgesel meselelerin çözümü ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi için diplomatik kapasitelerin kullanılması, temasların ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.