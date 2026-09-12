İran ve Umman dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri telefonda görüştü - Son Dakika
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İran ve Umman dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri telefonda görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

BENDER ABBAS (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve Busaidi telefonda görüştü.

Görüşmede bölgede meydana gelen son gelişmeler ve iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alındı.

Görüşmenin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de, Fars eyaletine bağlı Lamerd kentinde ABD/İsrail tarafından vurulan bölgeye yaptığı ziyaret sırasında, Pazartesi günü Umman'da Hürmüz Boğazı'nda geçici yeni güvenli bir rota belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirileceğini, yeni rota belirlenmesinin ise bölgede kalıcı güvenliğin sağlandığı anlamına gelmediğini belirterek, "Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik, ABD ve İsrail'in İran ve bölge aleyhine sürdürdüğü saldırgan girişimler, deniz ablukası ve ekonomik savaştan kaynaklanmaktadır." dedi.

Bekayi ayrıca, deniz yollarında kalıcı güvenliğin ancak ABD'nin güvensizlik meydana getiren girişimlerinin durdurulması???????, deniz ablukasının kaldırılması ve bölgeye yönelik askeri müdahalelerin son bulması ile mümkün olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Umman dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri telefonda görüştü - Son Dakika

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