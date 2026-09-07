İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda güvenli rota anlaşmasını nihai hale getiriyor - Son Dakika
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İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda güvenli rota anlaşmasını nihai hale getiriyor

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli denizcilik rotası anlaşmasını tamamlamak üzere olduğunu, mutabakatın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kaydedileceğini açıkladı. Sözcü ayrıca ABD'nin deniz ablukasını uluslararası topluma saldırı olarak nitelendirdi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli denizcilik rotası belirlenmesine ilişkin anlaşmayı nihai hale getirme aşamasında olduğunu söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda güvenli rota belirlenmesi konusundaki anlaşmaya ilişkin Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"İki kıyıdaş ülke olan İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda güvenli denizcilik rotası belirlenmesi konusunda ciddi müzakereler yürütmüş ve ilerleme kaydetmiştir. Önümüzdeki günlerde İran ile Umman arasındaki mutabakatın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kaydedilmesi bekleniyor."

"Deniz ablukası uluslararası topluma saldırıdır"

Bekayi, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası ve "dayattığı ekonomik savaşın" yalnızca İran'a karşı değil, tüm uluslararası topluma, serbest ticarete ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine yönelik bir saldırı olduğunu öne sürdü.

Hürmüz Boğazı'nda artan gerilime de değinen Bekayi, son günlerde bölgede yaşananların bazı çevrelerce ifade edildiği gibi "tanker savaşı" değil, ABD ve İsrail'in saldırganlığı ile başlayan ve daha geniş anlamlar taşıyan bir durum olduğunu, boğazın yine bu iki ülkenin eylemleri nedeniyle güvensiz hale geldiğini söyledi.

Bölgede ve uluslararası sularda ticaret gemilerine yönelik saldırıların ABD tarafından başlatıldığını ve bu saldırıların "terörist bir eylem" olduğunu söyleyen Bekayi, İran'ın yasal olarak kendisini savunma hakkı bulunduğunu ve bu kapsamda gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini belirtti.

Katar'da tutulduğu öne sürülen İranlı pilotlar meselesi

Bekayi, Katar'da tutulduğu öne sürülen 3 İranlı pilotun durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Teknik bir heyetin pilotların durumuyla ilgili Katar'ı ziyaret ettiğine işaret eden Bekayi, teknik görüşmelerin ve müzakerelerin sürdüğünü, konuyu ciddiyetle takip ettiklerini dile getirdi.

Katar heyetinin cumartesi günü Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bekayi, geçen hafta Umman ve Pakistan heyetlerinin de Tahran'a gelerek İranlı yetkililerle görüştüğünü, gerilimin azaltılmasını isteyen bölge ülkeleriyle temasların sürdüğünü kaydetti.

Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'ndaki olası askeri varlığı

Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'nda askeri varlık gösterme ihtimaline ilişkin de konuşan Bekayi, bu tür girişimlerin bölgedeki meseleleri daha da karmaşık hale getireceğini belirtti.

Bekayi, ABD'nin eylemlerine katılmanın saldırganlığa ortak olmak anlamı taşıyacağını söyledi.

Kaynak: AA

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