İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nı Görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk İşleri Genel Müdürü Abbas Bakırpur başkanlığındaki heyet, Ummanlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ve seyrüsefer güvenliğini görüştü.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran heyeti Umman'ın başkenti Maskat'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Hürmüz Boğazı ile ilgili son gelişmeler ve seyrüsefer güvenliğine ilişkin hukuki ve teknik düzenlemeler ele alındı.
İranlı heyet ayrıca Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile de bir araya geldi.
İranlı heyetin Busaidi ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.
