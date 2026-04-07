İran Yargı Başkanı'ndan Casuslara Sert Önlem

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei, "düşman unsurlara ve bu unsurlarla bağlantılı ajanlara yönelik cezaların daha hızlı uygulanması gerektiğini" söyledi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Yargı Erki Başkanı Ejei, özellikle casusluk suçlarına karşı yargı süreçlerinin hızlandırılması ve mevcut yasaların daha etkin kullanılması talimatını verdi.
Ejei, şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut yasaların, özellikle casusluk suçunun cezalandırılmasını ağırlaştırmaya ilişkin yasanın imkanlarından yararlanılarak, saldırgan düşmanın unsurlarına ve ajanlarına karşı yargı kararlarının daha hızlı şekilde verilmesi gerekiyor."
