İran'da ABD ve İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi

11.05.2026 10:17
İran'da, CIA ve Mossad için casusluk yaptığı iddia edilen İrfan Şekurzade'nin idam cezası infaz edildi. Şekurzade, uydu alanında çalışan bir bilimsel kurumda görev yaparken bu istihbarat servisleriyle iletişim kurduğu belirtildi.

İran'da, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı, "CIA ve Mossad adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan İrfan Şekurzade'nin hakkında verilen idam cezasının infaz edildiğini" duyurdu.

Şekurzade'nin uydu alanında faaliyet gösteren bilimsel bir kurumda, özel proje kapsamında çalışmaya başladığı ve bu sırada CIA ve Mossad ile iletişime geçtiği belirtildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

