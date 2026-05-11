İran'da ABD ve İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi

İran'da, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.
İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı, "CIA ve Mossad adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan İrfan Şekurzade'nin hakkında verilen idam cezasının infaz edildiğini" duyurdu.
Şekurzade'nin uydu alanında faaliyet gösteren bilimsel bir kurumda, özel proje kapsamında çalışmaya başladığı ve bu sırada CIA ve Mossad ile iletişime geçtiği belirtildi.
