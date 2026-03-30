İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

Bir canlı yayın platformunda İranlı bir adam ile İsrailli genç bir kız arasında geçen diyalog, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"SİZİ KURTARMIYORUZ, ÖLDÜRÜYORUZ"

Yayında İranlı kullanıcının, "Bizi kurtardığınız için teşekkür ederim" demesi üzerine, İsrailli genç kızın "Sizi kurtarmıyoruz, öldürüyoruz" şeklinde verdiği sert yanıt izleyenleri şaşırttı.

Kısa sürede yayılan video, bölgedeki siyasi gerilimin sivil halk üzerindeki psikolojik etkilerini gözler önüne serdi.