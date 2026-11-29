İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nozer Nemati, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını askeri yollarla aşmaya ilişkin bazı planların öngörüldüğünü belirterek, "Biz asker olarak ablukayı kırmak için diplomasiyi bekleyemeyiz." dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Nemati, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran lideri Mücteba Hamaney'in ablukanın kırılmasına verdiği öneme işaret eden Nemati, hiçbir milletin uzun süreli bir ablukayı kabul etmeyeceğini söyledi.

"Biz asker olarak ablukayı kırmak için diplomasiyi bekleyemeyiz." diyen Nemati, ablukanın askeri yollar ile aşılmasına ilişkin bazı planların öngörüldüğünü ancak diplomasinin de abluka meselesinin takipçisi olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından Tahran 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Buna karşılık ABD, Hürmüz'ü kapatan İran'a 13 Nisan'da deniz ablukası başlatmıştı.

ABD'nin deniz ablukası nedeniyle İran'ın petrol ihracatı büyük oranda azaldı.