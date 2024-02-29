İranlı piyanist Anoushiravan Rohani ile ses sanatçısı Homayoun Shajarian aynı sahnede - Son Dakika
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İranlı piyanist Anoushiravan Rohani ile ses sanatçısı Homayoun Shajarian aynı sahnede

İran'ın tanınmış müzisyenleri Anoushiravan Rohani ve Homayoun Shajarian, 9 Kasım'da Ülker Sports Arena'da düzenlenecek konserde bir araya gelecek. Konserde Shajarian'ın dans grubu da geleneksel unsurların yer aldığı bir performans sergileyecek.

29.02.2024 11:02
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İranlı piyanist Anoushiravan Rohani ile ses sanatçısı Homayoun Shajarian, aynı sahneyi paylaşacak.

İran'ın iki tanınmış müzisyeni, 9 Kasım'da Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek konserde müzikseverlerle buluşacak.

Konserde Shajarian'ın dans grubu da geleneksel unsurların yer aldığı bir performans sergileyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İranlı piyanist Anoushiravan Rohani ile ses sanatçısı Homayoun Shajarian aynı sahnede - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlı piyanist Anoushiravan Rohani ile ses sanatçısı Homayoun Shajarian aynı sahnede - Son Dakika
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