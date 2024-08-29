İranlı turist sıcaktan bunalıp sulama kanalında boğuldu

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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren İranlı Frous Elsazedeh (22), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren İranlı Frous Elsazedeh, bir süre sonra gözden kayboldu. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi ile ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda Frous Elsazedeh'in cansız bedeni, bölgeye 5 kilometre mesafedeki Kayapınar Mahallesi'nde bulundu. 3 saatlik çalışma sonrasında sudan çıkarılan Elsazedeh'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.