İranşehr\'de El Yapımı Ses Bombası Patladı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde el yapımı ses bombası patladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İranşehr Vali Vekili Mehrdad Cihandide konuya ilişkin bilgi verdi.

Cihandide, "Serbaz-İranşehr otoyolunda, Deraz köyü yakınlarında bir el yapımı ses bombası patladı." dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktaran İranlı yetkili, patlamanın can ve mal kaybına neden olmadığını kaydetti.