İranşehr\'de El Yapımı Ses Bombası Patladı

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde el yapımı ses bombası patladı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İranşehr Vali Vekili Mehrdad Cihandide konuya ilişkin bilgi verdi.
Cihandide, "Serbaz-İranşehr otoyolunda, Deraz köyü yakınlarında bir el yapımı ses bombası patladı." dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktaran İranlı yetkili, patlamanın can ve mal kaybına neden olmadığını kaydetti.
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