İrkutsk'ta zatürreli kadının temaslılarında 2 Kovid-19, 2 rinovirüs saptandı - Son Dakika
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İrkutsk'ta zatürreli kadının temaslılarında 2 Kovid-19, 2 rinovirüs saptandı

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Rospotrebnadzor, İrkutsk'ta nedeni belirlenemeyen zatürreli kadının temaslılarında 2 Kovid-19 ve 2 rinovirüs vakası saptandığını bildirdi. Temaslıların yüzde 60'ının gözlem süresi doldu; bölgede durum sakin, akut solunum yolu viral enfeksiyonları epidemi eşiğinin yüzde 12,6 altında.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Sibirya'daki İrkutsk bölgesinde "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulan kadınla temas eden kişiler arasında 2 Kovid-19 ve 2 rinovirüs vakasının belirlendiğini bildirdi.

Rospotrebnadzor basın servisi, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde hastalanan kadın çalışanla ilgili açıklama yaptı.

Zatürre tespit edilen kadınla temas eden kişilerin yüzde 60'ının gözlem süresinin sona erdiği belirtilen açıklamada, "Kadınla temas eden kişiler arasında 2 Kovid-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Bölgede akut solunum yolu viral enfeksiyonları görülme düzeyinin epidemi eşiğinin yüzde 12,6 altında olduğu kaydedilen açıklamada, bu oranın uzun yıllar ortalamasına uygun seyrettiğine dikkati çekildi.

"İrkutsk'ta epidemiyolojik durum sakin"

İrkutsk bölgesinde haftalık yaklaşık 16 bin akut solunum yolu viral enfeksiyon vakasının kayıtlara geçtiği, son 2 haftada vaka sayısında artış yönünde bir değişim olmadığı ifade edilen açıklamada, "Bölgedeki sıhhi ve epidemiyolojik durum sakin." denildi.

Dün, Rospotrebnadzor, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğunu duyurmuş, özel önlemler alındığını açıklamıştı.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı Telegram kanalları ise aynı gün, Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İrkutsk'ta zatürreli kadının temaslılarında 2 Kovid-19, 2 rinovirüs saptandı - Son Dakika
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