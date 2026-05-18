İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan Kardeşi için Endişe

18.05.2026 21:31
Cumhurbaşkanı Connolly, İsrail tarafından alıkonulan kardeşi için gurur ve endişe belirtti.

İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu aktivistler arasında yer alan kardeşi Margaret Connolly ile gurur duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Connolly, İngiltere'nin başkenti Londra'da, İrlandaca ve İngilizce yaptığı açıklamada, filoda yer alan kardeşiyle konuşma şansı bulamadığını dile getirdi.

Haberler dışında bir bilgiye sahip olmadığını da kaydeden Connolly, kardeşi ile birlikte alıkonan diğer aktivistler için endişeli olduğunu belirterek, "Olay, uluslararası sularda yaşanmış gözüküyor. Bu da ciddi bir endişe konusu. Kardeşimle gurur duyuyorum ancak endişeliyim." dedi.

Connolly, durumun üzücü olduğuna da vurgu yaparak, "Kardeşim ve beraberindekilerle ilgili endişeliyim. Detayları öğrenme şansım olmadı." diye konuştu.

Öte yandan İrlanda Dışişleri Bakanlığı, ilgili büyükelçiliklerle birlikte konuyu yakından takip ettiklerini ve gerekli makamlarla iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Bakanlık, alıkonan İrlanda vatandaşlarına gerekli konsolosluk hizmetlerinin verileceğini bildirdi.

?İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

