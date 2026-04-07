İrlanda'da Akaryakıt Fiyatlarına Protesto

İrlanda'da artan akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren çiftçi, nakliyeci ve sürücüler, başkent Dublin başta olmak üzere birçok kentte protesto düzenledi.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'nin haberine göre, başkentte traktör, kamyon ve ağır tonajlı araçlardan oluşan konvoylar şehir merkezine girerek birçok caddede trafiği ciddi şekilde aksattı.

İrlanda polisi, ülke genelinde çok sayıda yavaş ilerleyen konvoyun ana yollar üzerinde etkili olduğunu duyurdu.

Yetkililer, M7, M4, M8, M3 ve M6 otoyolları başta olmak üzere birçok güzergahta trafik akışının yavaşladığını bildirirken, bazı bölgelerde ulaşımın tamamen durma noktasına geldiği kaydedildi.

Protestoya katılan çiftçilerden Gary Leonard, yaklaşık 80 araçlık konvoyla Dublin'e geldiklerini belirterek, dizel üzerindeki karbon vergisinin ve ÖTV'nin kaldırılmasını talep etti.

Leonard, "Geçen yıl orta büyüklükte bir traktörün deposunu doldurmak 250 avroya mal oluyordu, şimdi 450 avro." ifadesini kullandı.

Artan maliyetlerin geçim koşullarını zorlaştırdığını vurgulayan Leonard, tam zamanlı çalışmasına rağmen yaşamın giderek daha pahalı hale geldiğini, İrlanda'da hayat kurmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

İrlanda'nın başkenti Dublin dışında da protestoların etkisi hissedildi. Limerick'te M7 otoyolunda trafik tamamen dururken, Cork ve Sligo gibi kentlerde düzenlenen çok sayıda protesto nedeniyle ulaşım yavaşladı. Yetkililer, toplu taşıma hizmetlerinde de aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ülke genelinde etkili olan, çiftçiler, nakliyeciler ve sürücülerin katıldığı protestoların, akaryakıt fiyatlarına yönelik hükümet politikalarına karşı baskıyı artırması bekleniyor.