İrlanda'dan İsrail'e Şiddetli Kınama

İrlanda, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kozah beldesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait bir mevziyi hedef almasını şiddetle kınadı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda BM Barış Gücü askerlerini hedef almasına tepki gösterdi.

Martin, "Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL üssüne yönelik, çok sayıda Ganalı barış gücü askerinin ağır yaralanmasına yol açan sorumsuz saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Barış gücü askerlerinin rolünün dokunulmaz olduğunu ve herkesin onların zarar görmesini önlemek için elinden gelenin fazlasını yapması gerektiğini vurgulayan Martin, "Bugün Ganalı meslektaşlarının yardımına koşan İrlandalı barış gücü askerlerinin cesaretine, dayanıklılığına ve profesyonelliğine saygılarımı sunmak istiyorum." ifadesine yer verdi.

Martin, bölgedeki son durum hakkında bilgilendirildiğine işaret ederek, Lübnan'da görev yapan tüm İrlandalı personelin güvende olduğu ve durumlarının teyit edildiğini aktardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Kozah beldesinde UNIFIL bünyesinde görev yapan Gana askerlerine ait bir noktaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu Gana askerleri arasında yaralılar olduğu belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.