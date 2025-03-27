İrlanda'dan Lübnan'a 2,5 milyon euro yardım

BEYRUT, 27 Mart (Xinhua) -- İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Harris, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Fonu aracılığıyla Lübnan'a 2,5 milyon euro (yaklaşık 2,7 milyon ABD doları) tutarında insani yardım yapacaklarını duyurdu.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Harris başkanlığındaki üst düzey İrlanda heyeti ile Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci arasında gerçekleşen görüşmede, "Bu katkının Lübnan halkının yaşam koşullarında somut bir iyileşme sağlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Lübnan'ın geleceğini güvence altına alacak ve barışı teşvik edecek kararlı reformların ve politika tedbirlerinin hayata geçirileceğine inanıyoruz" diyen Harris, İrlanda'nın Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün misyonunu ve barışı koruma çabalarını destekleme konusundaki kararlılığına da dikkat çekti.

Harris ayrıca ülkesinin ikili ilişkileri geliştirme ve bölgesel istikrarı güçlendirme konusundaki kararlılığını da yineledi.

Recci ise İrlanda'nın özellikle ülkenin güneyindeki BM Barışı Koruma Operasyonları'ndaki rolü de dahil olmak üzere tüm katkılarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Harris, görüşmenin ardından sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Ortadoğu'daki son gelişmeleri ve Lübnan ile bölgede barışın sağlanmasına nasıl daha etkin katkı sunabileceklerini ele aldıklarını belirtti.