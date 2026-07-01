İrlanda Dönem Başkanlığı ile AB'nin Rolü Güçlenecek - Son Dakika
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İrlanda Dönem Başkanlığı ile AB'nin Rolü Güçlenecek

01.07.2026 17:04
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Başbakan Martin, İrlanda'nın AB dönem başkanlığı hedeflerini ve küresel barış çabalarını duyurdu.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, "Bölgemizin istikrar ve refahının avantajlarını yaymak istiyoruz. Avrupa Birliği'nin (AB) küresel bir aktör olarak rolünü, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrara destek için aktif katılım sağlayacak şekilde güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Martin ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İrlanda'nın başkenti Dublin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugünün İrlanda'nın AB Konseyi dönem başkanlığının ilk günü olduğunu belirten Martin, ülkesinin tüm Avrupa vatandaşlarının hayatlarını etkileyecek kararların merkezinde yer alacağını dile getirdi.

Martin, "Zamanın, Avrupa için iddialı olma ve birliğimizin temelini oluşturan değerlerden güç alarak çevremizdeki dünyayı şekillendirmeye katkıda bulunma zamanı olduğunun farkındayız. Bunun ise ortaklıklar ve yakın işbirliği gerektirdiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Costa'yla gün içinde yapacakları görüşmelerde Birliğin gelecek 6 ayı için önemli konularda kaydedilecek gelişmeleri ele alacaklarını aktaran Martin, bunların başında Avrupa'nın rekabetçiliğinin, üretiminin ve Tek Avrupa Tek Pazar yol haritasının önde geldiğini söyledi.

Martin, Avrupa yaşamını, demokrasisini ve vatandaşlarını korumak için tüm üyelerin yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak "Dönem başkanı olarak AB'nin üzerine inşa edildiği özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve onuruna saygı değerlerini koruyacağız. Avrupa çocuklarının çevrim içi ortamda güvenliğini sağlamak için çalışacağız." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gün içinde bir araya geleceklerini bildiren Martin, "Ukrayna'ya yapabildiğimiz her yardımı yaparken diğer yandan da Rusya'ya yasa dışı savaşına devam etmenin sürdürülemez olduğunu göstermek için baskıyı artıracağız." dedi.

Martin, yaptırımların bu noktada önemli bir rol oynadığının altını çizerek, İrlanda'nın dönem başkanlığı sırasında yaptırımları sağlamlaştırmak için çalışacaklarına dikkati çekti.

Ukrayna gibi AB'ye üye olmayı amaçlayan ülkeleri bu hedefe yakınlaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Martin, "Bölgemizin istikrar ve refahının avantajlarını yaymak istiyoruz. AB'nin küresel bir aktör olarak rolünü, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrara destek için aktif katılım sağlayacak şekilde güçlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Martin, İngiltere ve ABD gibi ortaklarla ilişkileri güçlendirmenin yollarını arayacaklarını kaydetti.

"Kalıcı barış ve istikrar ancak diyalog ve diplomasiyle sağlanır, şiddetle değil"

Costa da İrlanda'nın dönem başkanlığı önceliklerinin AB Konseyi önceliklerine uygun şekilde seçildiğini söyledi.

Artan dış baskılar karşısında AB'nin daha rekabetçi ve bağımsız hale gelmesinin önemine işaret eden Costa, "Avrupa'nın değerleri ve güvenliği, bugün zorlu küresel jeopolitik koşullar altında ciddi bir sınavdan geçiyor. Ancak AB, bu çetin sularda yol alırken elinde net bir pusula var, uluslararası hukuk. Ayrıca çok taraflılık ve kurallara dayalı uluslararası düzen konusunda da açık bir yol haritasına sahip." diye konuştu.

Costa, AB'nin Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceğinin altını çizerken Rusya'nın sahada durdurulmasında Ukrayna'nın mücadelesi, AB'nin Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya uyguladığı yaptırımların önemli etkisi olduğunu söyledi.

Rusya'nın savaş sahasından müzakere masasına geçmesi gerektiğine dikkati çeken Costa, "Aynı değerler ve öncelikler, AB'nin Orta Doğu'daki eylemleri ve pozisyonlarını da etkilemeli. Kalıcı barış ve istikrar ancak diyalog ve diplomasiyle sağlanır, şiddetle değil." dedi.

Costa, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda gerçekleştirilecek iki devletli çözümün, bölgede kalıcı barışı sağlayacak tek yol olduğunu vurguladı.

AB'nin genişlemesiyle ilgili de konuşan Costa, İrlanda'nın başkanlık süresi sona erdiğinde Karadağ'ın üyelik müzakerelerinin de sona ermesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

"Gümrük vergilerini sevmiyoruz, ticaret anlaşmalarını seviyoruz"

İkili, toplantının soru-cevap bölümünde, AB'nin farklı ülkelerle ilişkileri ve güvenliğine ilişkin soruları yanıtladı.

Martin, İrlanda'nın tarafsız bir ülke olarak NATO üyesi olmadığını hatırlatırken AB üyeleri olarak savunma kabiliyeti ve kapasitesinin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

İrlanda Başbakanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Ukrayna'ya verdikleri desteklerden de söz etti.

Savaşın başından bu yana İrlanda'ya gelen 120 bin Ukraynalıdan 80 bininin hala İrlanda'da yaşadığını aktaran Martin, Ukrayna'nın AB üyeliğini desteklediklerini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Costa da AB'nin kendi güvenlik ve savunması için NATO'dan ayrı atacağı adımlara işaret ederek "Savunmaya daha fazla yatırım yapmak için ekonomilerimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu ekonomilerimiz ve toplumlarımız için çok önemli." diye konuştu.

AB'nin bir ekonomik güç olduğuna dikkati çeken Costa, "Gümrük vergilerini sevmiyoruz, ticaret anlaşmalarını seviyoruz." dedi.

Costa; ABD, Hindistan, Meksika ve Endonezya ile yapılan ticaret anlaşmalarını hatırlatırken; Martin de AB'nin Kanada'yla yaptığı ticaret anlaşmasının ardından İrlanda'nın Kanada'ya olan ihracatının 4 kat arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda Dönem Başkanlığı ile AB'nin Rolü Güçlenecek - Son Dakika

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