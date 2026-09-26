İrlanda kalecisi Bazunu, masum insanların ölümü gerekçesiyle İsrail maçına çıkmayacak - Son Dakika
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İrlanda kalecisi Bazunu, masum insanların ölümü gerekçesiyle İsrail maçına çıkmayacak

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İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeme kararı aldı. Bazunu kararını masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğu inancına dayandırdı; İrlanda Futbol Federasyonu da kadrodan çıkarılma talebini doğruladı.

İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeme kararı aldı.

Bazunu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarıma, menajere, ekibine ve İrlanda halkına son derece büyük saygı duyuyorum. Ancak kolayca almadığım bir karara vardım. Güçlü bir inanca sahip bir insanım ve karakterli, ilkeli biri olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki kaleci, "Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor. Tutumumun İsrail halkına veya Yahudi toplumuna karşı olmadığını, bölgedeki zulümlere karşı olduğunu belirtmek benim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bazunu, "Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) Başkanı David Courell, İsrail maçı öncesinde bir oyuncunun kadrodan çıkarılma talebinde bulunduğunu doğrulayarak, "Bir oyuncumuz, İsrail ile yapılacak karşılaşmayla ilgili rahatsızlığını ve kadrodan çıkarılma niyetini teknik direktörümüze iletti." ifadesini kullanmıştı.

İrlandalı futbolcular, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında siyah kol bandı takmayı planlıyor.

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.

Kaynak: AA
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