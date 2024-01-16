İrlandalı rock grubu Therapy, İstanbul\'da konser verecek

İrlandalı rock grubu Therapy, geçen yıl yayınladıkları son albümleri "Hard Cold Fire"ın turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.???????

Kariyerlerinde 16 stüdyo albümü geride bırakan grup, Michelin lastik fabrikasında kalite kontrol uzmanı olarak çalışan ve müzikle uğraşan Andy Cairns'ın bir konserde tanıştığı davulcu Fyfe Ewing ile bir araya gelmesiyle 1989'da kuruldu.

Epifoni organizasyonuyla 6 Şubat'ta Asmalımescit'te canlı müzik mekanı Blind'da sahne alacak olan Therapy, konserde yeni albümdeki şarkılarının dışında, "Diane", "Screamager" ve "Nowhere"in arasında olduğu hit parçalarını da seslendirecek.