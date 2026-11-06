İş adamı Ramazan Arıkan'ın ölümü davasında 7 sanık Ankara'da hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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İş adamı Ramazan Arıkan'ın ölümü davasında 7 sanık Ankara'da hakim karşısına çıktı

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İş adamı Ramazan Arıkan'ın şırıngayla zehirlenerek öldürülmesine ilişkin aralarında eski eşi ve çocuklarının bulunduğu 7 sanığın yargılanması Ankara'da başladı. Çocuk sanık nedeniyle kapalı görülen duruşmada tutuklu sanık savunma yapmadı; mahkeme 26 Ocak'a erteledi.

İş adamı Ramazan Arıkan'ın ölümüne ilişkin aralarında maktulün eski eşi, oğlu ve kızının da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Ünal, Sultan Seki, Ertan Ede, B.A. ve tutuksuz sanıklar H. Sude Arıkan, Özge Topsoy, Teslime Çelik ile taraf avukatları katıldı. Maktulün ailesi de duruşmayı takip etti.

Mahkeme Başkanı, sanık B.A'nın adli süreçteki çocuk (ASÇ) olması sebebiyle duruşmanın kapalı görüleceğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün süren duruşmada tutuklu sanık Mustafa Ünal savunma yapmazken, diğer sanıkların savunması tamamlandı.

Müşteki beyanlarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini ve sanıkların mevcut halinin devamını istedi.

Müşteki avukatları da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mevcut halinin devamına ve sonraki celse tanıkların hazır edilmesine hükmederek, duruşmayı 26 Ocak'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Kasım 2025'te Keçiören'de iş adamı Ramazan Arıkan'ın şırıngayla zehirli madde enjekte edilerek öldürülmesine ilişkin aralarında maktulün eski eşi, oğlu ve kızının da bulunduğu 7 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, maktul Arıkan'ın, oğlu B.A. ve Mustafa Ünal tarafından pikniğe götürüldüğü, ardından piknik sırasında yiyecek ve içeceklerine "ksilazin" etken maddeli ilaç katılarak sersemletildiği aktarılmıştı.

Arıkan'ın ilacın etkisiyle bilincini kaybettiği belirtilen iddianamede, maktulün eski eşinin evine getirildiği ve yatağa yatırıldığı, sanıkların ambulans çağırmak yerine Arıkan'ın kalbine ve kalçasına şırıngayla zehirli madde enjekte ettikleri ve ölümünü sağladıkları tespitine yer verilmişti.

Ayrıca, iddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda da maktulün kesin ölüm sebebinin "ksilazin zehirlenmesi" olduğu vurgulanmıştı.

İddianamede, sanıklar Sultan Seki, H. Sude Arıkan ve Mustafa Ünal'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ertan Ede ve Özge Topsoy'un "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis, sanık Teslime Çelik'in ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Maktul Arıkan'ın oğlu adli süreçteki çocuk B.A'nın ise "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA
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