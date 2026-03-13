İş İnsanı Ramazan Arıkan'ın Ölümü: Üç Kişi Tutuklandı
İş İnsanı Ramazan Arıkan'ın Ölümü: Üç Kişi Tutuklandı

İş İnsanı Ramazan Arıkan\'ın Ölümü: Üç Kişi Tutuklandı
13.03.2026 19:10
Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili eski eşi, oğlu ve erkek arkadaşı tutuklandı.

ANKARA'da iş insan Ramazan Arıkan'ın (44) şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan eski eşi S.S., oğlu B.A. ve eski eşinin erkek arkadaşı M.Ü. tutuklandı.

İş insani Ramazan Arıkan'ın, geçen yıl 16 Kasım'da saat 22.00 sıralarında eski eşi S.S.'nin evinde cansız bedeni bulundu. Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'nun 14 Ocak tarihli raporunda; Arıkan'ın vücudunda hayvanlar için kullanılan yatıştırıcı kas gevşetici ve sakinleştirici etkin madde ile epilepsi tedavisinde kullanılan ilaç maddelerinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında binanın güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Görüntüde, Arıkan'ın saat 20.09'da oğlu B.A. ile M.Ü. tarafından eve getirildiği ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Yaklaşık 1,5 saat sonra Arıkan'ın kızı H.S.A.'nın binaya girdiği, kısa süre sonra da eski eşi S.S.'nin eve geldiği tespit edildi. Bir süre sonra S.S., M.Ü. ve B.A.'nın binadan ayrıldığı, ardından kızı H.S.A.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı ve saat 22.11'de ambulansın adrese ulaştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüpheliler Arıkan'ın oğlu B.A. ve M.Ü., 10 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklandı. Eski eş S.S. de bugün gözaltına alınıp, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Arıkan'ın kızı H.S.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gayrimenkul zengini olan iş insanının ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş İnsanı Ramazan Arıkan'ın Ölümü: Üç Kişi Tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: İş İnsanı Ramazan Arıkan'ın Ölümü: Üç Kişi Tutuklandı - Son Dakika
