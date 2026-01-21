İş insanı Sabahattin Seven'den Nusaybin açıklaması - Son Dakika
İş insanı Sabahattin Seven'den Nusaybin açıklaması

İş insanı Sabahattin Seven\'den Nusaybin açıklaması
21.01.2026 16:33
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşanan bayrak provokasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan iş insanı Sabahattin Seven, "Nusaybin'de yaşananlar bir uyarıdır. Yanlışta ısrar, bedeli ağır olan bir hatadır" ifadelerini kullandı.

Sabahattin Seven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nusaybin'de yaşanan hadise, bir kez daha acı bir gerçeği gözlerimizin önüne sermiştir: Terörle pazarlık olmaz, terörle açılım olmaz.

Bu topraklar; şehit kanıyla yoğrulmuş, ezanla mühürlenmiş, bayrakla emanet edilmiş topraklardır. Devletin asli görevi, vatandaşının canını ve vatanın bütünlüğünü tereddütsüz şekilde korumaktır. Terörü "anlama" adı altında meşrulaştırmaya çalışan her yaklaşım, masumların canına kasteden yapıları cesaretlendirmekten başka bir sonuç doğurmamıştır.

Nusaybin'de yaşananlar, bunun en acı delilidir.

Silahını bırakmamış, zihniyetini terk etmemiş bir yapıyla kurulan her masa; milletin yüreğine kurulmuş bir tuzaktır.

Bizim inancımız nettir.

Kur'an bize fitnenin adam öldürmekten daha büyük bir zulüm olduğunu öğretir. Terör, bu topraklarda sadece can almadı; ocaklar söndürdü, anaları evlatsız, çocukları babasız bıraktı. Buna rağmen "açılım" diyerek teröre alan açmak, ne devlet aklıyla ne de vicdanla bağdaşır.

Bu milletin mayası bellidir.

Türk'üyle, Kürt'üyle, Arab'ıyla bu vatanı vatan yapan şey; ortak imanımız, ortak bayrağımız ve ortak kaderimizdir. Terör örgütleri bu kardeşliği bozmaya çalışırken, devletin duracağı yer net olmalıdır: Milletin yanı, vatanın tarafı.

Şehitlerimizin hatırası, gazilerimizin emaneti, gu toprağın üstünde kılınan her namaz bize şunu haykırıyor:

Devlet, merhametini mazluma; gücünü zalime karşı göstermelidir.

Nusaybin'de yaşananlar bir uyarıdır.

Yanlışta ısrar, bedeli ağır olan bir hatadır.

Bu vatan sahipsiz değildir.

Bu millet hafızasız değildir.

Ve bu devlet, teröre boyun eğecek bir devlet hiç değildir."

