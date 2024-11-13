İş kazası: Serkan Taşkıran hayatını kaybetti - Son Dakika
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İş kazası: Serkan Taşkıran hayatını kaybetti

İş kazası: Serkan Taşkıran hayatını kaybetti

Kırşehir'de 20 metre yükseklikten düşen elektrikçi Serkan Taşkıran, 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

13.11.2024 22:29
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KIRŞEHİR'de bir mandıranın çatısında elektrik tamiratı yaparken 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Serkan Taşkıran (36), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 1 Kasım'da Kırşehir- Kayseri Karayolunun 12'nci kilometresi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mandırada meydana geldi. Mandıranın çatısında elektrik tamiratı yapan Serkan Taşkıran, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taşkıran, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Taşkıran, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Taşkıran'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.

Öte yandan Serkan Taşkıran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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