Kastamonu'nun Abana ilçesinde iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, deniz kenarında oturan bir kadına, sahilde temizlik yapan Devlet Su İşlerine ait iş makinesi çarptı.
Kadının makinenin altında kaldığını fark eden operatör, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan kadının Nergiz Acar (60) olduğu belirlendi.
İş makinesi operatörü ise gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İş Makinesi Çarpması: 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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