İş Makinesi Çarptı, Yaşamını Kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Soğukpınar beldesi Merkez Mahallesi'nde M.G. idaresindeki kepçe, geri manevra yaptığı sırada Mehmet S'ye (63) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.G. gözaltına alındı.
