İş Makinesi Kazasında 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yer altına internet kablosu çekimi sırasında iş makinesinin kovasının çarptığı Ökkeş Erol (74), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Malkara'nın kırsal İshakça Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yer altına fiber optik internet kablosu çekimi sırasında meydana geldi. Hasan Ö.'nün (58) kullandığı iş makinesinin kovası, çalışan işçilerden Ökkeş Erol'un boyun bölgesine çarptı. Erol yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Erol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Erol'un cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, iş makinesi operatörü Hasan Ö.'yü gözaltına aldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.