Bayrampaşa'da kontrolden çıkan iş makinesi seyir halindeki motosiklete çarptıktan sonra devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.
Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde, yokuş aşağı inen Sadullah Ö. idaresindeki iş makinesi seyir halindeki motosiklete çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iş makinesinin sürücüsü Sadullah Ö. ile motosiklet sürücüsü Mazlum Ç. hastaneye götürüldü.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İş Makinesi Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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