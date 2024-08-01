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İş makinesinin tek darbesi, ağır hasarlı binayı yerle bir etti

ELAZIĞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasındaki Elazığ'da bulunan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının dokunmasıyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.