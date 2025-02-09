İş Pozitif Projesi\'nin 1. Yılında 882 Bin Kadın İstihdama Dahil Edildi

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Pozitif Projesi'nin 1'inci yılında 882 bin 225 kadını istihdama dahil ettiklerini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "9 Şubat 2024 tarihinde hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Projemizin 1'inci yılını geride bıraktık. Projemiz sayesinde tam 1 yılda, 882 bin 225 kadını istihdama dahil ettik. Bu süreçte; 1 milyon 127 bin 195 kadın ile kariyer planlamaları için bireysel görüşme gerçekleştirdik. 107 bin 978 kadını 'Toplum Yararına Program'lardan faydalandırdık. 128 bin 692 kadının 'İşgücü Uyum Programı' (İUP) aracılığıyla çalışma hayatına hazırlanmalarına ve mesleki beceriler kazanmalarına olanak sağladık. Daha nice projemizle üretimde ve istihdamda yer almak isteyen, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu taçlandıran kadınlara destek vermekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.