İş Sağlığı ve Güvenliği Tüm Çalışma Hayatını Kapsıyor - Son Dakika
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İş Sağlığı ve Güvenliği Tüm Çalışma Hayatını Kapsıyor

25.06.2026 13:47
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"Bugün artık iş sağlığı ve güvenliği, kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışma hayatını kapsayan temel bir politika alanı haline gelmiştir" - "2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgemizin temel amacı, sağlıklı ve güvenli çalışma anlayışını ülkemizin tüm çalışma hayatında daha ileri seviyelere taşımaktır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğinin, kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışma hayatını kapsayan temel bir politika alanı haline geldiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve 2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'ne yönelik hazırlıkların ele alındığı 30. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda çalışma hayatının her alanında olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği alanında da çok önemli reformları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Mevzuat altyapılarını güçlendirdiklerini, denetim kapasitelerini artırdıklarını vurgulayan Işıkhan, "İş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin sayısını artırdık. İşverenlerimizin ve çalışanlarımızın farkındalığını geliştirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttük. Ama en önemlisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ülkemiz bu alanda tarihinin en kapsamlı dönüşümlerinden birini gerçekleştirmiştir. Bugün artık iş sağlığı ve güvenliği, kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışma hayatını kapsayan temel bir politika alanı haline gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin ülkede sosyal diyaloğun en önemli ve en kapsamlı platformlarından biri olduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"2005'te kurulan Konseyimiz, bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen politikaların şekillenmesinde çok önemli roller üstlenmiştir. Bugün gerçekleştirdiğimiz 30'uncu toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri, 2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgemizdir. Geçmişte hazırladığımız politika belgeleri sayesinde önemli kazanımlar elde ettik. 2006-2008 döneminde müstakil bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşturulmasını hedefledik. 2009-2013 döneminde uygulama kapasitesinin ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklandık. 2014-2018 döneminde ise sektör ve risk odaklı bir yaklaşımı benimsedik."

Politika belgesi dört temel öncelik alanı üzerinde oluşturuldu

Bakan Işıkhan, bugün gelinen noktada yeni ihtiyaçları ve yeni çalışma biçimlerini dikkate alan daha güçlü, bütüncül ve sürdürülebilir bir vizyon ortaya koyduklarını belirterek, "2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgemizin temel amacı, sağlıklı ve güvenli çalışma anlayışını ülkemizin tüm çalışma hayatında daha ileri seviyelere taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Belgenin dört temel öncelik alanı üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Işıkhan, "Birincisi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke genelinde içselleştirilmesidir. İkincisi, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin ana bileşenlerinin geliştirilmesidir. Üçüncüsü, çalışma ortamlarının iyileştirilmesidir. Dördüncüsü ise kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Tüm Çalışma Hayatını Kapsıyor - Son Dakika

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